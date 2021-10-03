В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Под Петербургом нашли изуродованное тело женщины

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

В Всеволожском районе Ленинградской области нашли изуродованное тело женщины, сообщает 5-tv.ru.

Под Петербургом нашли тело женщины без глаз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лежащий под деревом труп заметили дети, однако побоялись к нему подойти и позвали взрослого.

Мужчина подошел ближе и увидел, что женщина мертва, у нее выколоты глазные яблоки. Прибывшие на место полицейские установили, что по предварительным данным смерть женщины носила насильственный характер. Вероятно, пострадавшая подверглась пыткам — на ее шее была гематома, нижняя челюсть сломана, а запястья травмированы.

Личность погибшей установить не удалось.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминалисты направили биоматериалы и фрагменты одежды на экспертизу.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери и трехлетней сестры.

Происшествия,Убийство ,ТРК "Петербург-Пятый канал",
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители