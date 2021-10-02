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Полиция задержала подозреваемых в убийстве пожилой пары в Одинцово

News.ru
31 минуту назад

Сотрудники полиции задержали мужчину и женщину по подозрению в убийстве пожилой пары в подмосковном Одинцово. В ближайшее время они будут доставлены в территориальное подразделение Следственного комитета РФ. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержаны подозреваемые в убийстве пенсионеров в Подмосковье
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Солнечногорск и УМВД России по Одинцовскому г.о. в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны находящиеся в федеральном розыске по подозрению в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семейная пара может быть причастна к убийству пенсионеров, совершённому из-за жилплощади. Полицейские обнаружили в квартире в Одинцово мумифицированный труп мужчины с многочисленными переломами рёбер и спиленными ступнями. Недалеко от подъезда они нашли тело женщины, спрятанное в «Газели». Смерть обоих пожилых людей наступила более трёх месяцев назад.

Стали известны детали преступления Соколова

По предварительным данным, это могут быть супруги Ткаченко — 61-летний мужчина и его 58-летняя жена. Полицейские разыскивали их 31-летнего сына Александра Ткаченко и его супругу Анастасию. Именно они, по версии силовиков, могли расправиться с пенсионерами.

Ранее стало известно, что подозреваемые в убийстве стали выносить из дома ящики с фрагментами тел погибших, когда узнали, что к ним едет собственник квартиры. Мужчина столкнулся с молодыми людьми на улице, когда они грузили в машину ящик с останками одного из убитых. Подозреваемые скрылись, бросив автомобиль.

Происшествия,Татьяна Петрова,Александр Ткаченко,СКР,МВД,
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