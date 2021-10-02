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СМИ: В Подмосковье четверо мигрантов избили и раздели местного жителя

Ювелина Бернст
48 минут назад

В Московской области четверо пьяных мигрантов избили мужчину, раздели его и собирались изнасиловать, сообщает Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел на платформе железнодорожной станции Поваровка.

Издевательства сняла на камеру женщина. На кадрах видно, как четверо мужчин жестоко избивают, в том числе ногами, полуголого молодого человека.

По данным telegram-канала, местные жители подозревают обитателей общежития мигрантов по адресу Поваровка, 12. Жители поселка жалуются и на приставания мигрантов к несовершеннолетним в Поваровке, что зафиксировано в официальном ответе МВД, говорится в сообщении.

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Проверка ведомства, проводимая по жалобам местного населения, выявила 29 сентября в общежитии 151 иностранца из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Белоруссии и 47 россиян из разных регионов.

Происшествия,Видео,МВД,
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