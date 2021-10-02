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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пензенской области

ТК «Звезда»иещё 1
16 минут назад

В Пензенской области в Лунинском районе на переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Сошли с рельсов локомотив и три вагона. В поезде находилось 336 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 04:28 (мск) 02.10.2021 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Лунинском районе, на 82 км перегона "Лунино – Гольцовка" - произошло столкновение пассажирского поезда и а/м "КамАЗ"», - передает ГУ МЧС по Пензенской области.

По предварительной информации, пострадавших не зафиксировано. Также согласно данным региональной экстренной службы, для предотвращения последствий случившегося привлечены пять человек и две единицы техники.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с «КамАЗом» под Волгоградом. По данным региональной транспортной прокуратуры, пострадавших нет.

Происшествия,Камаз,МЧС,РИА Новости,
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