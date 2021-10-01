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Экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории

Вероника Полынина
1 час назад

В Черногории задержан бывший директор Черкизовского рынка и руководитель группы АСТ Тельман Исмаилов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Vijesti.

Экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бизнесмена задержали в Подгорице по ордеру, выданному Россией.

С 2017 года Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске по обвинению в организации убийства двух лиц.

Речь идет о двойном убийстве, произошедшем в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье, когда были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино Моторс» Юрий Брилев.

В 2018 году бизнесмен получил гражданство Черногории.

По данным «Коммерсанта», в 2019 году на Исмаилова было заведено уголовное дело в Швейцарии по трем статьям. Также издание сообщает, что в 2019 году из-за долгов Исмаилова было арестовано казино его сына Алекпера в Черногории.

Происшествия,Юрий Брилев,Владимир Савкин,Тельман Исмаилов,РИА Новости,
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