«Турбины дымились»: В Мурманске самолет пролетел прямо над домами

Жители Мурманска засняли самолет, который пролетел низко над городом. Как сообщает портал «Хибины.com», очевидцы заметили, что из турбин вырывались языки пламени, а за воздушным судном были видны две полосы дыма.

Как отмечает «Комсомольская правда», полет лайнера можно было наблюдать над улицей Капитана Буркова. Наблюдатели выложили фото в соцсетях.

«Кто слышал звук самолета над улицей Буркова? Он прямо над жилыми домами пролетел, очень низко, было шумно. Турбины дымились», – пишут горожане в сообществе «Мурманск» во «ВКонтакте».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота, лайнером на самом деле оказался военный самолет Ил-38, который уточнял возможный маршрут пролета авиации в день празднования 105-летия города.

Празднование 105-летия Мурманска запланировано на 4 октября. Как отметили в пресс-службе, воздушный парад состоится в том случае, если над городом установится хорошая погода.

Напомним, что 17 августа возле в районе подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария с участием легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. На видеозаписи, которую сделал тогда очевидец, видно, что воздушное судно загорелось в воздухе, потеряло высоту и рухнуло в лесополосу, где взорвалось.