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«Турбины дымились»: В Мурманске самолет пролетел прямо над домами

Елена Прошина
36 минут назад

Жители Мурманска засняли самолет, который пролетел низко над городом. Как сообщает портал «Хибины.com», очевидцы заметили, что из турбин вырывались языки пламени, а за воздушным судном были видны две полосы дыма.

Как отмечает «Комсомольская правда», полет лайнера можно было наблюдать над улицей Капитана Буркова. Наблюдатели выложили фото в соцсетях.

«Кто слышал звук самолета над улицей Буркова? Он прямо над жилыми домами пролетел, очень низко, было шумно. Турбины дымились», – пишут горожане в сообществе «Мурманск» во «ВКонтакте».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота, лайнером на самом деле оказался военный самолет Ил-38, который уточнял возможный маршрут пролета авиации в день празднования 105-летия города.

Празднование 105-летия Мурманска запланировано на 4 октября. Как отметили в пресс-службе, воздушный парад состоится в том случае, если над городом установится хорошая погода.

Напомним, что 17 августа возле в районе подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария с участием легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. На видеозаписи, которую сделал тогда очевидец, видно, что воздушное судно загорелось в воздухе, потеряло высоту и рухнуло в лесополосу, где взорвалось.

Самолетом управлял Герой России Николай Куимов, а в состав экипажа также входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все они погибли при крушении.

Происшествия,Видео,Николай Куимов,Дмитрий Комаров,Комсомольская правда,РИА Новости,
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