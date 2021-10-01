«Турбины дымились»: В Мурманске самолет пролетел прямо над домами

Жители Мурманска засняли самолет, который пролетел низко над городом. Как сообщает портал «Хибины.com», очевидцы заметили, что из турбин вырывались языки пламени, а за воздушным судном были видны две полосы дыма.
Как отмечает «Комсомольская правда», полет лайнера можно было наблюдать над улицей Капитана Буркова. Наблюдатели выложили фото в соцсетях.
«Кто слышал звук самолета над улицей Буркова? Он прямо над жилыми домами пролетел, очень низко, было шумно. Турбины дымились», – пишут горожане в сообществе «Мурманск» во «ВКонтакте».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота, лайнером на самом деле оказался военный самолет Ил-38, который уточнял возможный маршрут пролета авиации в день празднования 105-летия города.
Празднование 105-летия Мурманска запланировано на 4 октября. Как отметили в пресс-службе, воздушный парад состоится в том случае, если над городом установится хорошая погода.
Напомним, что 17 августа возле в районе подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария с участием легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. На видеозаписи, которую сделал тогда очевидец, видно, что воздушное судно загорелось в воздухе, потеряло высоту и рухнуло в лесополосу, где взорвалось.
Самолетом управлял Герой России Николай Куимов, а в состав экипажа также входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все они погибли при крушении.