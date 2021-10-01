В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 77.95
Войти в почту

В Черногории задержали уволенного Медведевым за крупное хищение экс-чиновника

Алиса Селезнёва
41 минуту назад

В Черногории по запросу Интерпола задержан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, ранее заочно арестованный в России. Об этом пишет портал Vijesti.

В Черногории задержали уволенного Медведевым за крупное хищение экс-чиновника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Игоря Чуяна задержали на курорте Тиват на основании запроса московского бюро Интерпола и заключили под стражу решением Высокого суда Подгорицы. Чуяна ожидает экстрадиция.

Игорь Чуян почти десять лет возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Он был снят с этого поста в 2018 году распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева с формулировкой «по собственному желанию». В декабре того же года стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела, пишет РБК.

Бывшего чиновника заочно арестовали и объявили в розыск из-за подозрения в причастности к хищению 14 млрд рублей из ОФК Банка. Экс-главу Росалкогольрегулирования также подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Ранее Австрия объявила о выдаче России бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо. Экс-начальник департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта в 2017 году был признан виновным в хищении средств, предназначавшихся на реставрацию культурных объектов. Он отбыл наказание еще под стражей. Позже Мазо покинул Россию, а еще позже стал фигурантом другого уголовного дела — о хищении денег, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа. Он был арестован в Австрии.

Происшествия,Борис Мазо,Игорь Чуян,Дмитрий Медведев,ОФК Банк,Эрмитаж,Минкультуры,Интерпол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители