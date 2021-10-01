В Черногории задержали уволенного Медведевым за крупное хищение экс-чиновника

В Черногории по запросу Интерпола задержан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, ранее заочно арестованный в России. Об этом пишет портал Vijesti.
По данным издания, Игоря Чуяна задержали на курорте Тиват на основании запроса московского бюро Интерпола и заключили под стражу решением Высокого суда Подгорицы. Чуяна ожидает экстрадиция.
Игорь Чуян почти десять лет возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Он был снят с этого поста в 2018 году распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева с формулировкой «по собственному желанию». В декабре того же года стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела, пишет РБК.
Бывшего чиновника заочно арестовали и объявили в розыск из-за подозрения в причастности к хищению 14 млрд рублей из ОФК Банка. Экс-главу Росалкогольрегулирования также подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Ранее Австрия объявила о выдаче России бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо. Экс-начальник департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта в 2017 году был признан виновным в хищении средств, предназначавшихся на реставрацию культурных объектов. Он отбыл наказание еще под стражей. Позже Мазо покинул Россию, а еще позже стал фигурантом другого уголовного дела — о хищении денег, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа. Он был арестован в Австрии.