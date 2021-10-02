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Врачи достали последнюю пулю из студента, устроившего стрельбу в пермском вузе

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Врачи достали последнюю пулю из студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, сообщает Telegram-канал Mash. Металл был извлечен из правой части грудной клетки, после операции стрелявший был погружен в медикаментозный сон. Также ему отменили повышающие давления препараты.

Врачи достали последнюю пулю из пермского стрелка
Фото: @bazabazon/Telegram@bazabazon/Telegram

Состояние Бекмансурова оценивается как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Он продолжает находиться в отделении реанимации, его палату держат под усиленной охраной.

Днем ранее в региональном Минздраве сообщали, что в больнице остается единственный пострадавший при стрельбе, его состояние удовлетворительное. Еще семь человек, пострадавших при ЧП, лечатся в федеральных центрах в Москве: двое из пациентов находятся в тяжелом состоянии, пять — в состоянии средней тяжести.

18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете утром 20 сентября. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате погибли шесть человек.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин, случайно оказавшись на месте, обезвредил стрелявшего. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу и подключили к аппарату ИВЛ.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,Константин Калинин,Минздрав РФ,
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