Появилось видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Владимиром

Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП с микроавтобусом и большегрузом в Гороховецком районе Владимирской области. Видео с места аварии публикует сообщество «Подслушано Автомобилистов | Владимир» во «ВКонтакте».
Столкновение с грузовиком произошло на 327 километре трассы М-7 минувшей ночью. Уточняется, что микроавтобус с пассажирами следовал из Москвы в Чувашию.
По факту ДТП СУ Следственного комитета России по Владимирской области возбудил уголовное дело. На месте ЧП работают правоохранители.