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Появилось видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Владимиром

Александр Кузьмин
40 минут назад

Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП с микроавтобусом и большегрузом в Гороховецком районе Владимирской области. Видео с места аварии публикует сообщество «Подслушано Автомобилистов | Владимир» во «ВКонтакте».

Столкновение с грузовиком произошло на 327 километре трассы М-7 минувшей ночью. Уточняется, что микроавтобус с пассажирами следовал из Москвы в Чувашию.

По факту ДТП СУ Следственного комитета России по Владимирской области возбудил уголовное дело. На месте ЧП работают правоохранители.

Происшествия,Видео,СКР,
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