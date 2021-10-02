В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+5° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Что известно о задержании Саакашвили в Грузии

RT на русскомиещё 58
2 октября 2021

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории страны. Утром в своём Facebook он сообщил, что прибыл в республику и находится в Батуми. Как рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, бывший президент был задержан на одной из тайных квартир. Он был направлен в пенитенциарное учреждение, где объявил голодовку и и потребовал встречи с консулом Украины.

Что известно о задержании Саакашвили в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на территории страны и направлен в пенитенциарное учреждение, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Видео дня

В пятницу, 1 октября, Саакашвили, ранее заявлявший о намерении приехать в страну на муниципальные выборы, в своём Facebook сообщил, что уже прибыл в республику. В своём видеообращении он уточнил, что находится в Батуми и собирается в Тбилиси. Он также призвал своих сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.

«Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан и переведён в пенитенциарное учреждение», — подтвердил Гарибашвили в ходе специального брифинга.

Он уточнил, что у правоохранительных органов Грузии была предварительная информация о передвижении Саакашвили, «проводились соответствующие мероприятия», и было выбрано время и место, чтобы задержанию «мешало минимальное количество факторов». Глава правительства также отметил, что Саакашвили был задержан на одной из тайных квартир.

Как рассказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария, Саакашвили в тюрьме объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины.

«Он не согласен с приговорами, вынесенными против него, и считает себя политическим заключённым», — сказала Ломджария.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что действия Саакашвили накаляют предвыборную обстановку в стране. По её словам, происходит «тиражирование беспорядков» в то время как Грузии «больше всего нужно спокойствие», чтобы «завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными».

«Он (Саакашвили. — RT) пришёл в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнёров», — приводит ТАСС её слова.

Она также подчеркнула, что никогда не помилует бывшего главу государства.

В свою очередь прокурор Грузии Джарджи Циклаури отметил, что приговоры, вынесенные Саакашвили тремя судебными инстанциями страны по двум уголовным делам, окончательны и обжалованию не подлежат.

«Михаил Саакашвили по приговорам трёх судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат», — заметил он на брифинге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Саакашвили, назвал его действия «цирком», но уточнил, что в Кремле пока не видят риска дестабилизации обстановки в Грузии. Он также подчеркнул, что Кремль не интересует судьба бывшего президента республики.

«Там, где Саакашвили, там — цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин», — сказал Песков.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский «обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации». Он добавил, что Киев обращается к Тбилиси для разъяснения обстоятельств произошедшего, и отметил, что украинские консулы уже работают, чтобы оказать Саакашвили всю необходимую помощь.

Напомним, Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков в 2004—2013 годах. Осенью 2013-го политик бежал в Европу. Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств, он был объявлен во внутригосударственный розыск. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили в случае его возвращения в республику.

В 2015 году он лишился грузинского гражданства, но в том же году прибыл на Украину по приглашению тогдашнего лидера страны Петра Порошенко, вскоре получил украинское гражданство и был назначен на должность главы Одесской ОГА. Спустя год Саакашвили покинул пост, поскольку, по его словам, ему не давали бороться с коррупцией. После этого основал партию «Движение новых сил», объявив, что собирается начать борьбу с коррупцией в рядах украинской элиты. После ухудшения отношений с Петром Порошенко Саакашвили лишили гражданства и выслали из страны.

Легально вернуться на Украину Саакашвили смог уже после того, как президентом стал Владимир Зеленский. Новые власти восстановили его украинский паспорт.

Происшествия,Выборы на Украине,Громкие уголовные дела ,Ираклий Гарибашвили,Нино Ломджария,Валерий Гелашвили,Саломе Зурабишвили,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Дмитрий Песков,Михаил Саакашвили,Петр Порошенко,ИТАР-ТАСС,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители