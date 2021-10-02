Что известно о задержании Саакашвили в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории страны. Утром в своём Facebook он сообщил, что прибыл в республику и находится в Батуми. Как рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, бывший президент был задержан на одной из тайных квартир. Он был направлен в пенитенциарное учреждение, где объявил голодовку и и потребовал встречи с консулом Украины.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на территории страны и направлен в пенитенциарное учреждение, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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В пятницу, 1 октября, Саакашвили, ранее заявлявший о намерении приехать в страну на муниципальные выборы, в своём Facebook сообщил, что уже прибыл в республику. В своём видеообращении он уточнил, что находится в Батуми и собирается в Тбилиси. Он также призвал своих сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.

«Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан и переведён в пенитенциарное учреждение», — подтвердил Гарибашвили в ходе специального брифинга.

Он уточнил, что у правоохранительных органов Грузии была предварительная информация о передвижении Саакашвили, «проводились соответствующие мероприятия», и было выбрано время и место, чтобы задержанию «мешало минимальное количество факторов». Глава правительства также отметил, что Саакашвили был задержан на одной из тайных квартир.

Как рассказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария, Саакашвили в тюрьме объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины.

«Он не согласен с приговорами, вынесенными против него, и считает себя политическим заключённым», — сказала Ломджария.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что действия Саакашвили накаляют предвыборную обстановку в стране. По её словам, происходит «тиражирование беспорядков» в то время как Грузии «больше всего нужно спокойствие», чтобы «завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными».

«Он (Саакашвили. — RT) пришёл в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнёров», — приводит ТАСС её слова.

Она также подчеркнула, что никогда не помилует бывшего главу государства.

В свою очередь прокурор Грузии Джарджи Циклаури отметил, что приговоры, вынесенные Саакашвили тремя судебными инстанциями страны по двум уголовным делам, окончательны и обжалованию не подлежат.

«Михаил Саакашвили по приговорам трёх судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат», — заметил он на брифинге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Саакашвили, назвал его действия «цирком», но уточнил, что в Кремле пока не видят риска дестабилизации обстановки в Грузии. Он также подчеркнул, что Кремль не интересует судьба бывшего президента республики.

«Там, где Саакашвили, там — цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин», — сказал Песков.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский «обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации». Он добавил, что Киев обращается к Тбилиси для разъяснения обстоятельств произошедшего, и отметил, что украинские консулы уже работают, чтобы оказать Саакашвили всю необходимую помощь.

Напомним, Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков в 2004—2013 годах. Осенью 2013-го политик бежал в Европу. Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств, он был объявлен во внутригосударственный розыск. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили в случае его возвращения в республику.

В 2015 году он лишился грузинского гражданства, но в том же году прибыл на Украину по приглашению тогдашнего лидера страны Петра Порошенко, вскоре получил украинское гражданство и был назначен на должность главы Одесской ОГА. Спустя год Саакашвили покинул пост, поскольку, по его словам, ему не давали бороться с коррупцией. После этого основал партию «Движение новых сил», объявив, что собирается начать борьбу с коррупцией в рядах украинской элиты. После ухудшения отношений с Петром Порошенко Саакашвили лишили гражданства и выслали из страны.