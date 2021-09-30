Не захотели искать укрытие. Гид о трагедии на Эльбрусе

Участник поисково-спасательной операции на Эльбрусе, гид Сергей Баранов рассказал назвал основные ошибки организаторов восхождения, во время которого группа из 19 человек оказалась в снежном плену.

По его словам, в 50 метрах от места, где застряла часть группы, находилось естественное укрытие – пещера, куда из недр поступает вулканический воздух. В пещере нет ветра, а температура воздуха там не опускается ниже нуля.

По словам Баранова, пещера находилась совсем рядом с тропой, но гиды признались, что даже не решились ее искать.

«Гиды, на мой взгляд, полностью потеряли контроль над ситуацией. Один работоспособный крепкий человек мог на седле сделать реально много, а их там было трое», - сказал он «Московскому комсомольцу».

Участник спасательной операции также сообщил, что ухудшение погоды прогнозировалось в 12.00, но фактически началось в 10 утра. Это не отпугнуло гидов от намерения продолжить восхождение, в результате чего они попали в пургу, растерялись и стали совершать одну ошибку за другой.

«Рассыпались по горе, по каким-то причинам им не удалось вызвать вовремя помощь. В итоге были одни глухие крики «братцы», на которые никто не ответил. Вопросов возникает много», - заявил Баранов.

Он отметил, что точка, где ловила мобильная связь, находилась в 400-500 метров по горизонтали от того места, где застряла группа, но гиды не предприняли попыток добраться до нее и вызвать помощь по телефону.

В результате туристы провели в снежном плену 15-20 часов, и к моменту прибытия спасателей у пострадавших были все признаки «горной болезни»: сильный упадок сил, дезориентация на местности, паника. Все участники восхождения получили обморожения, погибли 5 человек, из них четыре женщины. Как объяснил Сергей Баранов, женщины меньше весят, и их тела быстрее теряют тепло.