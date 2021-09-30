Самолет с 275 килограммами кокаина разбился в Доминикане

Легкомоторный самолет Cessna, летевший из Южной Америки с 275 килограммами кокаина на борту, разбился после преследования со стороны штурмовиков ВВС Доминиканы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ и Национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы.

Самолет совершил жесткую посадку в Овьедо на юге республики, на месте аварии были обнаружены 275 килограммовых пакетов с кокаином.

«Согласно предварительному отчету, борт после входа в воздушное пространство Доминиканской Республики преследовали самолеты Super Tucanos, пилот совершил вынужденную посадку», — говорится в сообщении.

По данным управления, погибших нет, правоохранители ведут поиски владельцев и пилотов самолета по подозрению в организации сети наркотрафика.