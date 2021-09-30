Блогера задержали за провокационную фотосессию у Кремля

Блогера Руслана Бобиева задержали и могут депортировать из страны в Таджикистан за провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Мужчина уже полностью удалил одну из своих страниц в Instagram, на которой и были размещены снимки и истории с ними, но в интернете можно найти их скриншоты.

Блогер опубликовал две фотографии. Первый снимок вполне приличный, на нем Руслан Бобиев приобнимает девушку в куртке с надписью «полиция» за спину на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Резонанс вызвала вторая фотография. Место действия и лица на ней те же, только они имитируют половой акт: девушка сидит перед блогером на коленях, держась за его бока спиной к камере, а Руслан Бобиев держит ее за волосы.

Блогер подписал провокационную фотографию: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Реакция общественности на данный снимок не заставила себя ждать. В своем Telegram-канале тележурналистка Юлия Витязева написала следующее:

«Ни на что не намекаю, но школу "герой" вчерашнего вечера заканчивал в населенном пункте с названием Егед. А это, как подсказывает дедушка Гугл, — деревня в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Судя по записям в его ФБ, около часа ночи он был задержан».

В отношении фотографии высказался и боец ММА Максим Дивнич.

«Где их аксакалы? Где старейшины, диаспоры, старшие? Почему он позволяет себе так вести на нашей земле, в центре нашей столицы, на фоне храма Василия Блаженного? Во-первых, это неуважение к людям, вере и культуре той страны, где ты находишься. Во-вторых, это конкретно неуважение к сотрудникам правопорядка и, в-третьих, это неуважение конкретно ко всем нам», — написал в своем Telegram-канале Максим Дивнич.

Боец предложил публично обличить блогера, депортировать и запретить ему въезд в страну.

Открытое обращение по опубликованному контенту также выложил у себя в социальных сетях и Сергей Zergulio Колясников. В нем он призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем на нарушения статей 148 УК РФ и 17.12. КоАП РФ, которые отвечают за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбления религиозных чувств верующих, и незаконное ношение форменной одежды.