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Дедовщина и поборы: родные погибших солдат о свердловской военчасти

Анна Безрукова
33 минуты назад

Родители военнослужащих из свердловской части, где погибли два срочника, рассказали о дедовщине и поборах. Об этом Znak.com сообщил юрист общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин.

В частности, солдаты просят родителей высылать им деньги каждую неделю - при том, что не у всех семей есть такая возможность. Также некоторые родственники рассказали об избиениях.

«У еще одной женщины сын там подвергается избиениям. Я по своему опыту могу говорить, что в частях, где присутствуют денежные поборы, там практикуется и психологическое, и физическое давление. Это очень тяжелая ситуация», — пояснила представитель комитета солдатских матерей России на Урале Ксения Феткуллина.

Ряд семей забрали своих сыновей из части и добились их перевода.

«Сами столкнулись с таким. С большими трудностями смогли вырвать своего солдата оттуда. Там ужас, что происходит: парней запугивают, чтобы родным правду не рассказали. А до населенного пункта много километров — не сможешь добежать даже до ближайшей прокуратуры. Вот и происходят суициды», — написала в соцсетях мать одного из срочников.

Ранее появилась информация, что в воинской части 93401 ЗАТО Свободный Свердловской области в течение двух дней умерли два солдата-срочника — Иван Катлинских из Тюменской области и Михаил Пащчук из Пензенской области. Это произошло 28 и 29 сентября соответственно.

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Военный юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин предположил в беседе с корреспондентом URA.RU, что в этой воинской части могут быть неуставные отношения. Также, по его словам, там, вероятно, не оказывается психологическая поддержка солдатам.

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