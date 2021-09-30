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«Я хотел взорвать Москву»: ФСБ опубликовало видео допроса члена ИГ*

Александр Кузьмин
51 минуту назад

Планировавшим серию терактов в Москве сторонникам террористической организации Исламское государство* вынесли приговор. Боевиков осудили на сроки от 18 до 25 лет.

Главаря преступной ячейки Алибекова приговорили к 25 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей, его подельников Азизова, Баходурова, Мамурова и Шахмедова — к тюремным срокам от 18 до 19 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший обнародованное ФСБ России видео его допроса.

На кадрах мужчина заявляет, что «хотел взорвать Москву» и привлек четырех человек на присягу.

«Мы хотели взорвать отдел полиции на улице Профсоюзная и школу», – признается на камеру Алибеков.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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