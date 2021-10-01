Подругу блогера Бобиева арестовали после фотосессии на фоне храма Василия Блаженного

Подругу таджикского блогера Руслана Бобиева арестовали на 10 суток за сопротивление полиции при задержании, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Руслав Бобиев/Vk.com Руслав Бобиев/Vk.com

Отмечается, что девушке 19 лет, именно она была "моделью" скандальной фотосессии со своим приятелем на фоне храма Василия Блаженного, в которой пара имитировала половой акт.

При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Фото сопровождались подписью "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить". Самого Бобиева также задержали.

Он принес извинения за свой поступок, пообещал так больше не делать и попросил депортировать его из России.

Ему может грозить возбуждение уголовного дела по статье 148 УК РФ "Оскорбление чувств верующих", поскольку скандальные кадры были сделаны на фоне храма. В отношении него составлены административные протоколы по статьям "Сопротивление полиции при задержании" и "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания".