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Подругу блогера Бобиева арестовали после фотосессии на фоне храма Василия Блаженного

Газета.Ruиещё 11
15 минут назад

Подругу таджикского блогера Руслана Бобиева арестовали на 10 суток за сопротивление полиции при задержании, сообщает Telegram-канал Mash.

Подругу блогера Бобиева арестовали после фотосессии на фоне храма Василия Блаженного
Фото: Руслав Бобиев/Vk.comРуслав Бобиев/Vk.com

Отмечается, что девушке 19 лет, именно она была "моделью" скандальной фотосессии со своим приятелем на фоне храма Василия Блаженного, в которой пара имитировала половой акт.

При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Фото сопровождались подписью "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить". Самого Бобиева также задержали.

Он принес извинения за свой поступок, пообещал так больше не делать и попросил депортировать его из России.

Ему может грозить возбуждение уголовного дела по статье 148 УК РФ "Оскорбление чувств верующих", поскольку скандальные кадры были сделаны на фоне храма. В отношении него составлены административные протоколы по статьям "Сопротивление полиции при задержании" и "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания".

Бобиев также рассказал, что не работает и снимает пранки. Он сообщил, что у него 100 тыс. подписчиков в социальной сети Instagram, однако в настоящее время его страница заблокирована.

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