Подругу блогера Бобиева арестовали после фотосессии на фоне храма Василия Блаженного

Подругу таджикского блогера Руслана Бобиева арестовали на 10 суток за сопротивление полиции при задержании, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что девушке 19 лет, именно она была "моделью" скандальной фотосессии со своим приятелем на фоне храма Василия Блаженного, в которой пара имитировала половой акт.
При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Фото сопровождались подписью "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить". Самого Бобиева также задержали.
Он принес извинения за свой поступок, пообещал так больше не делать и попросил депортировать его из России.
Ему может грозить возбуждение уголовного дела по статье 148 УК РФ "Оскорбление чувств верующих", поскольку скандальные кадры были сделаны на фоне храма. В отношении него составлены административные протоколы по статьям "Сопротивление полиции при задержании" и "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания".
Бобиев также рассказал, что не работает и снимает пранки. Он сообщил, что у него 100 тыс. подписчиков в социальной сети Instagram, однако в настоящее время его страница заблокирована.