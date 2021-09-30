Появилось видео с места убийства студенток в Оренбургской области

Тела трех девушек 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти были обнаружены накануне в городе Гае после пожара в одном из домов. Следователи установили, что они учились медицинском колледже и вместе снимали жилье. Двух погибших нашли в квартире, третью – во дворе дома.