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Появилось видео с места убийства студенток в Оренбургской области

Александр Кузьмин
19 минут назад

На месте тройного убийства в Оренбургской области работают сотрудники правоохранительных органов. Кадры с места событий опубликовал Следственный комитет России.

Тела трех девушек 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти были обнаружены накануне в городе Гае после пожара в одном из домов. Следователи установили, что они учились медицинском колледже и вместе снимали жилье. Двух погибших нашли в квартире, третью – во дворе дома.

На месте происшествия идут следственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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