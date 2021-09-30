Что известно об убийстве трех студенток под Оренбургом

Следователи в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек, тела которых нашли с признаками насильственной смерти на месте пожара в квартире одного из домов в городе Гае. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

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К настоящему моменту известно, что погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они проживали вместе, рассказал журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

«Их возраст установлен, им было 17, 18 и 19 лет. Они проживали вместе, снимали жилье. Это студентки местного образовательного учреждения», — передает его слова ТАСС.

Также уточняется, что погибшие студентки были иногородними. Они учились в местном медицинском вузе и снимали в городе Гай квартиру.

Телеканал РЕН ТВ сразу после трагедии сообщил, что девушек якобы зарубили топором, а затем подожгли жилье для сокрытия следов преступления. Но позже в Следственном комитете опровергли эти данные. В ведомстве уточнили, что на телах студенток обнаружили многочисленные колото-резаные раны, сообщает РИА Новости.

По факту убийства СК РФ возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающей убийство двух и более лиц.