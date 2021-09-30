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Раскрыта личность забравшегося под крышу аэропорта Внуково

Елена Прошина
34 минуты назад

Иностранцем, который забрался под крышу аэропорта Внуково, оказался гражданин Кубы Дуэнос Кордеро Гиран. Мужчина пытался улететь в Мексику, однако его туда не пустили. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, мужчина провел в аэропорту трое суток. Иностранец купил билет домой на 3 октября, но не успел обменять его на более раннюю дату. Он захотел привлечь внимание к своей проблеме, поэтому забрался на конструкции, расположенные под крышей аэропорта и угрожал спрыгнуть.

Нарушителя сняли оттуда и передали сотрудникам линейного отдела полиции. На его поимку потребовалось около четырех часов. По предварительной информации, мужчина был пьян. После поимки его увезли в медицинское учреждение, где он пройдет обследование у психиатров.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с инцидентом.

В аэропорту сообщили, что в результате операции никто не пострадал, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в августе одна из пассажирок начала громить стойки регистрации в Шереметьево. Она ввязалась в драку с другими людьми и ругалась матом. Женщина грозилась устроить погром, если не попадет на свадьбу к подруге. Позже ее задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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