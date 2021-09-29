«Черти что»: «Комитет солдатских матерей» о гибели военных на Урале

Юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин, который 19 лет отслужил в органах военной юстиции, прокомментировал «Рамблеру» события в воинской части на Урале, где за два дня погибли двое солдат-срочников.
«Если со вторым военнослужащим все понятно – он совершил суицид, то с первым у нас есть кое-какие вопросы. Некоторые начинают заявлять о том, что это именно несчастный случай. В принципе и будут так делать, потому что невыгодно освещать это в другом свете. Но мы должны хорошо понимать, что и первый случай был как раз случаем суицида. То есть военнослужащий просто выбрал таким путем уйти из жизни. Он покинул воинскую часть, предварительно оставив автомат, он понимал, что фактически идет на смерть. Теперь мы будем разбирать, по какой причине у нас произошло два столь резонансных случая. Я практически уверен: сейчас Министерство обороны будет заявлять о том, что в принципе в воинской части все неплохо, мол, да, недосмотрели, но эти ребята - суцидники, а причин как таковых не было».
Если бы у погибших юношей были суицидальные наклонности, «в воинской части должна проводиться работа - как замполитом, так и психологом», полагает Латынин.
«Как раз в обязанности психологов входит выявлять подобных ребят, так как каждый военнослужащий тестируется. А перед тем, как вручить военнослужащему оружие, психолог обязан провести не только тестирование, но и беседу для присвоения группы профпригодности, которая позволит или нет нести службу с оружием. Мы видим: что первому, что второму военнослужащему было доверено оружие. Значит, мы отрицаем тот факт, что они сами по себе фактически являлись психически неуравновешенными суицидниками», - заявил юрист.
Латынин отметил, что солдаты-срочники не могли беспричинно принять решение об уходе из жизни.
«Что-то на это повлияло. Какие-то факторы с "гражданки", из их личной жизни? Боюсь, что это не так. Потому что один случай за другим свидетельствует о фактах применения не то чтобы даже неуставных отношений, а о факте "неуставщины" в этой воинской части в целом. И о том, что там творится черти что. Будут ли выявлены данные факты или нет? Я практически уверен, что нет», - сказал он.
По словам специалиста, новобранцы, которые приходят в Вооруженные силы, «уверены в том, что в армии какой-то детский лагерь».
«По какой причине: Министерство обороны заявляет, что дедовщина искоренена. Военная прокуратура говорит о том, что уровень применения неуставных отношений упал "ниже плинтуса". В связи с этим ребята идут, всецело полагая, что в армии все прекрасно. А когда они с этим сталкиваются - они даже не знают, к кому обратиться», - сказал юрист.
Он посоветовал военнослужащим, а также их родителям в подобных случаях перед обращением в органы военной прокуратуры и военные следственные отделы с заявлением о совершенном преступлении звонить в «Комитет солдатских матерей России». Содействие в таких вопросах организация оказывает бесплатно.
Утром 29 сентября в воинской части 93401 в ЗАТО Свободный Свердловской области, откуда накануне ушел и погиб в лесу от поражения током 20-летний рядовой срочной службы Иван Катлинских, был найден мертвым еще один солдат. Погибший – тоже рядовой срочной службы, ему было 19 лет.