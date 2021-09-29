«Черти что»: «Комитет солдатских матерей» о гибели военных на Урале

«Если со вторым военнослужащим все понятно – он совершил суицид, то с первым у нас есть кое-какие вопросы. Некоторые начинают заявлять о том, что это именно несчастный случай. В принципе и будут так делать, потому что невыгодно освещать это в другом свете. Но мы должны хорошо понимать, что и первый случай был как раз случаем суицида. То есть военнослужащий просто выбрал таким путем уйти из жизни. Он покинул воинскую часть, предварительно оставив автомат, он понимал, что фактически идет на смерть. Теперь мы будем разбирать, по какой причине у нас произошло два столь резонансных случая. Я практически уверен: сейчас Министерство обороны будет заявлять о том, что в принципе в воинской части все неплохо, мол, да, недосмотрели, но эти ребята - суцидники, а причин как таковых не было».