В Москве задержали редактора журнала DOXA

«Редактора DOXA Армена Арамяна задержали на выходе из Главного следственного управления Следственного комитета . Его увезли в неизвестном направлении», — сообщает издание в своем telegram-канале.

По данным VSE42.Ru, 14 апреля в редакции московского независимого студенческого журнала DOXA прошел обыск по делу о вовлечении подростков в совершение опасных действий. После чего в Следственном комитете прошел допрос редакторов Владимира Метелкина, Наташи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Армена Арамяна. По версии журнала, причиной задержания стало видео в поддержку студентов, которые участвовали в митингах в поддержку блогера Алексея Навального. По информации РАПСИ, следствие попросило суд избрать фигурантам дела запрет определенных действий.