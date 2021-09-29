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В Москве задержали редактора журнала DOXA

Ura.Ru
1 час назад

Редактора независимого студенческого журнала DOXA Армена Армяна задержали в Москве. Его дальнейшая судьба неизвестна.

В Москве задержали редактора журнала DOXA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Редактора DOXA Армена Арамяна задержали на выходе из Главного следственного управления Следственного комитета. Его увезли в неизвестном направлении», — сообщает издание в своем telegram-канале.

Адвокат Леонид Соловьев уточнил, что его задержали сотрудники второго спецполка полиции. Причина — составление протокола об административном правонарушении.

По данным VSE42.Ru, 14 апреля в редакции московского независимого студенческого журнала DOXA прошел обыск по делу о вовлечении подростков в совершение опасных действий. После чего в Следственном комитете прошел допрос редакторов Владимира Метелкина, Наташи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Армена Арамяна. По версии журнала, причиной задержания стало видео в поддержку студентов, которые участвовали в митингах в поддержку блогера Алексея Навального. По информации РАПСИ, следствие попросило суд избрать фигурантам дела запрет определенных действий.

Происшествия,Алла Гутникова,Леонид Соловьев,Алексей Навальный,СКР,
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