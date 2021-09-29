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Задержана супруга застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии мужчины

Lenta.ruиещё 4
29 минут назад

Правоохранительные органы в Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ, сообщает БЕЛТА.

40-летняя женщина, которая снимала преступление на видео и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

«С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей», — отметили в ведомстве.

Во вторник, 28 сентября, КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства погиб в ходе антитеррористической операции. В одной из квартир особо опасный 31-летний преступник начал стрелять по силовикам. Один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Происшествия,Криминал,Видео,КГБ РБ,МВД,
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