40-летняя женщина, которая снимала преступление на видео и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

«С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей», — отметили в ведомстве.

Во вторник, 28 сентября, КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства погиб в ходе антитеррористической операции. В одной из квартир особо опасный 31-летний преступник начал стрелять по силовикам. Один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».