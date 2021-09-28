В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Полиция задержала стрелка в Вологодской области

Елена Прошина
16 минут назад

Мужчина, открывший стрельбу в поселке Вохтога Вологодской области, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция задержала вологодского стрелка
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В поселке Вохтога Вологодской области задержан мужчина с ружьем, открывший стрельбу», - сказал собеседник агентства.

28 сентября в Вохтоге мужчина открыл стрельбу из ружья. Погибла женщина и ранен мужчина. Стрелявший скрылся с места преступления.

Как выяснил ФАН, стрельбу устроил 54-летний местный житель, ранее судимый за хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и халатное отношение к службе.

Погибшая, по информации агентства, - сожительница стрелявшего. Ранения получил сын стрелка.

Мотивы злоумышленника неизвестны. Причины конфликта пока не установлены.

Происшествия,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители