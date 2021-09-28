Полиция задержала вологодского стрелка

Мужчина, открывший стрельбу в поселке Вохтога Вологодской области, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В поселке Вохтога Вологодской области задержан мужчина с ружьем, открывший стрельбу», - сказал собеседник агентства.

28 сентября в Вохтоге мужчина открыл стрельбу из ружья. Погибла женщина и ранен мужчина. Стрелявший скрылся с места преступления.

Как выяснил ФАН, стрельбу устроил 54-летний местный житель, ранее судимый за хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и халатное отношение к службе.

Погибшая, по информации агентства, - сожительница стрелявшего. Ранения получил сын стрелка.