В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами

Рабочие устроили в Москве массовую драку. В потасовке приняли участие не менее десятка приезжих. Драка попала на видео, которое опубликовали на РЕН ТВ.

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В статье говорится, что инцидент, по предварительным данным, произошел на Норильской улице в Москве. Причина потасовки неизвестна — предположительно представители одной бригады испортили работу другой, пока те были на обеде.

На видео можно заметить, что в качестве орудий «расправы» над обидчиками рабочие использовали не только кулаки, но и лопаты. Участники драки наносили удары хаотично по всем частям тела, до которых дотягивались. Серьезных травм, судя по видео, никто из рабочих не получил.

Отметим, что в последнее время подобные стычки приезжих в Москве происходят очень часто. Предыдущую зафиксировали уличные видеокамеры на улице Бауманской в районе дома 35/1. Потасовка произошла 28 августа. Участниками конфликта также стало не менее 10 человек.

По данному поводу тогда высказался мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообещал нарушающих порядок в столице и устраивающих драки мигрантов наказывать и высылать из города.