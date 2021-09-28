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Пропавшего солдата-срочника обнаружили мертвым

Вероника Полынина
45 минут назад

Заблудившегося на Урале в лесу солдата нашли мертвым, передает РИА «Новости».

Пропавшего солдата-срочника обнаружили мертвым
Фото: ТАССТАСС

По предварительной информации, 20-летний военнослужащий попытался залезть на опору ЛЭП и умер от удара током.

Военнослужащий Екатеринбургского гарнизона пропал в лесном массиве рядом с воинской частью 27 сентября.

Как сообщала пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), при себе у него был автомат Калашникова без патронов и штык-нож. Позднее автомат, штык-нож и личные вещи пропавшего военнослужащего были найдены в лесу.

В ЦВО полагают, что во время проведения учений молодой человек отклонился от маршрута патрулирования и заблудился.

Происшествия,РИА Новости,
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