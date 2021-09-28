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Рэпер запряг девушек в карету вместо лошадей в Петербурге.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Полицейские задержали трех девушек и мужчину на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Девушек запрягли вместо лошадей в карету. Об этом сообщает “360”. Действие происходило в рамках съемок клипа.

Видео опубликовал Telegram-канал «78 новости». На видео видно, что в упряжке кареты идут три девушки на каблуках. В экипаже сидел молодой человек, который снимал происходящее.

По информации канала, организатором скандального перформанса оказался рэпер Iammind. Исполнитель заявил, что вложил в ролик глубокий смысл: это метафора цифрового рабства, в которое попадают девушки в наши дни.

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