Рэпер запряг девушек в карету вместо лошадей в Петербурге.Видео

Полицейские задержали трех девушек и мужчину на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Девушек запрягли вместо лошадей в карету. Об этом сообщает “360”. Действие происходило в рамках съемок клипа.
Видео опубликовал Telegram-канал «78 новости». На видео видно, что в упряжке кареты идут три девушки на каблуках. В экипаже сидел молодой человек, который снимал происходящее.
По информации канала, организатором скандального перформанса оказался рэпер Iammind. Исполнитель заявил, что вложил в ролик глубокий смысл: это метафора цифрового рабства, в которое попадают девушки в наши дни.