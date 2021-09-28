Рэпер запряг девушек в карету вместо лошадей в Петербурге.Видео

Полицейские задержали трех девушек и мужчину на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Девушек запрягли вместо лошадей в карету. Об этом сообщает “360”. Действие происходило в рамках съемок клипа.

Видео опубликовал Telegram-канал «78 новости». На видео видно, что в упряжке кареты идут три девушки на каблуках. В экипаже сидел молодой человек, который снимал происходящее.