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Задержавшим пермского стрелка полицейским вручили награды. Видео

Александр Кузьмин
22 минуты назад

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС, которые обезвредили стрелка в пермском университете. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин получил орден Мужества, а его коллега старший лейтенант Владимир Макаров – медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Утром 20 сентября в Перми студент Тимур Бекмансуров открыл огонь по прохожим на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Жертвами нападения стали шесть человек, 47 пострадали. При задержании Бекмансуров оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он находится в больнице.

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