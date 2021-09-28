Задержавшим пермского стрелка полицейским вручили награды. Видео

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС, которые обезвредили стрелка в пермском университете. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Младший лейтенант полиции Константин Калинин получил орден Мужества, а его коллега старший лейтенант Владимир Макаров – медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Утром 20 сентября в Перми студент Тимур Бекмансуров открыл огонь по прохожим на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Жертвами нападения стали шесть человек, 47 пострадали. При задержании Бекмансуров оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он находится в больнице.