Задержавшим пермского стрелка полицейским вручили награды. Видео

Утром 20 сентября в Перми студент Тимур Бекмансуров открыл огонь по прохожим на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Жертвами нападения стали шесть человек, 47 пострадали. При задержании Бекмансуров оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он находится в больнице.