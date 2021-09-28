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Взрыв в жилом доме в Швеции. Видео

Александр Кузьмин
37 минут назад

В шведском Гетеборге прогремел взрыв. Кадры с места ЧП публикует Expressen. На них видно, что здание окутано дымом, сейчас там работают спасатели и сотрудники полиции.

Как уточняет источник, инцидент произошел в многоквартирном доме в центре Гетеборга в пять утра по местному времени. После взрыва возник пожар. По предварительным данным, пострадали 23 человека, все они госпитализированы. Жильцов дома экстренно эвакуировали. О причинах взрыва информации пока нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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