В шведском Гетеборге прогремел взрыв. Кадры с места ЧП публикует Expressen . На них видно, что здание окутано дымом, сейчас там работают спасатели и сотрудники полиции.

Как уточняет источник, инцидент произошел в многоквартирном доме в центре Гетеборга в пять утра по местному времени. После взрыва возник пожар. По предварительным данным, пострадали 23 человека, все они госпитализированы. Жильцов дома экстренно эвакуировали. О причинах взрыва информации пока нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.