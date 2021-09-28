В Чите неизвестный расстрелял автобус с пассажирами

В Чите неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по автобусу с пассажирами. Об этом сообщает МВД по Забайкальскому краю, передает РИА Новости.

Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ» Максим Поляков / «Коммерсантъ»

«Поступило сообщение, что в пассажирском автобусе повреждено боковое стекло. Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный произвел выстрел, предположительно из травматического пистолета в сторону автобуса», сообщили в ведомстве.

По информации агентства, инцидент произошел вечером 27 сентября. Уточняется, что в момент стрельбы в автобусе находилось около 15 человек, пострадавших среди них нет.