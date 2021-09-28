Сильная пыльная буря накрыла муниципалитет Франка штата Сан-Паулу в Бразилии. Видео публикует telegram-канал «Daily storm».
На снятых очевидцами кадрах видно, как гигантская стена из пыли и песка надвигается на город и скрывает его из виду. На видео также попали и многочисленные разрушения - ветер срывал крыши с домов, сдувал уличную мебель и обрывал провода.
Сообщается, что максимальная зарегистрированная скорость ветра составило около 92 км/ч. О пострадавших информации нет, ущерб еще предстоит подсчитать.