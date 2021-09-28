Появилось видео прыжка от первого лица с 48-го этажа московской высотки

Министерство внутренних дел РФ показало видео с камеры одного из парашютистов, который ранее прыгнул с 48-го этажа высотки на Ленинском проспекте в Москве.
На кадрах видно, как мужчина прыгает с большой высоты, делает два оборота вокруг своей оси, после чего раскрывает парашют и успешно приземляется на газон. Стоит отметить, что незаконный полет занял около 30 секунд.
Прыжок мужчины совершили еще 23 сентября, но задержаны они были через несколько дней. Гагаринский суд вынес решение арестовать бейсджамперов на 11 суток по статье «Мелкое хулиганство».