Появилось видео прыжка от первого лица с 48-го этажа московской высотки

Министерство внутренних дел РФ показало видео с камеры одного из парашютистов, который ранее прыгнул с 48-го этажа высотки на Ленинском проспекте в Москве.

На кадрах видно, как мужчина прыгает с большой высоты, делает два оборота вокруг своей оси, после чего раскрывает парашют и успешно приземляется на газон. Стоит отметить, что незаконный полет занял около 30 секунд.