В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Экс-генерала ФСБ приговорили к 16 годам колонии

News.ru
36 минут назад

Суд признал виновными отставного генерала ФСБ Сергея Солодовникова и его подельников по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа «НПО имени Лавочкина». Под видом научных исследований было похищено 185 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-генерала ФСБ приговорили к 16 годам колонии
Фото: ТАССТАСС

Химкинский городской суд Московской области вынес решение в отношении бывшего генерал-лейтенанта ФСБ Сергея Солодовникова и ещё пяти его сообщников, обвиняемым по ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Солодовников получил самый большой срок из группы — 16 лет колонии строго режима. Остальные фигуранты: Виталий Вернигор, Владимир Анисимов, Игорь Корбут, Анатолий Шишкин и Петр Грешилов — от 15,8 до 15,9 лет колонии.

Дело длилось с 2014 года. Тогда же Солодовников был задержан. По версии следствия, после ухода из органов он стал заместителем гендиректора в исследовательском инновационном предприятии «МАИ-ЛАСТАР», выполняющем заказы для «НПО имени Лавочкина». Среди них, к примеру, числились программа освоения Марса, производство спутников для финской метеорологической компании и т.д. Однако на деле никаких разработок не велось, а выделенные в размере 185 млн рублей средства группа просто похитила.

Капитан спецназа ГРУ задержан за изнасилования подчиненных

Ранее стало известно о приговоре двум сотрудникам Росгвардии в Санкт-Петербурге, которые подбросили наркотики 16-летнему школьнику, а затем вымогали деньги, чтобы «замять дело». Красногвардейский суд города приговорил их к шести и четырём годам колонии общего режима.

Происшествия,Сергей Солодовников,Владимир Анисимов,Росгвардия,ФСИН,НПО им. С.А. Лавочкина,ГРУ,ФСБ,
8
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители