Пассажирка лайнера, в который попала молния, описала панику на борту

Пассажирка рассказала о панике пассажиров самолета авиакомпании AzurAir Екатеринбург-Сочи, в который при посадке попала молния.
«Самолет пошел на посадку, нас сразу же окружили серые дождевые тучи, дождь был, мы все это прекрасно видели в иллюминаторе. И просто в один момент началась тряска — мы поняли, что самолет падает», - рассказала она Life.ru.
Девушка отметила, что пассажиров несколько раз подкинуло буквально до потолка, хотя все в салоне были пристегнуты ремнями.
Во время удара молнии было видно яркую вспышку, после чего раздался оглушающий хлопок. Никто не мог понять, куда именно попала молния. Люди находились в неведении и стали паниковать, пытаясь узнать, что происходит, и как себя вести.
«Весь самолет молился. Люди плачут, дети плачут, все молятся. Кто-то уже смирился — мы смирились, что мы упадем, что мы разобьемся», - поделилась очевидица.
В понедельник, 27 сентября, в самолет авиакомпании Azur Air Екатеринбург-Сочи попала молния. После удара несколько секунд казалось, что лайнер падает, по салону разлетелись вещи. Однако пилотам удалось снова набрать высоту и благополучно посадить борт в Краснодаре.