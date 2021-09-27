Пассажирка лайнера, в который попала молния, описала панику на борту

Пассажирка рассказала о панике пассажиров самолета авиакомпании AzurAir Екатеринбург-Сочи, в который при посадке попала молния.

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«Самолет пошел на посадку, нас сразу же окружили серые дождевые тучи, дождь был, мы все это прекрасно видели в иллюминаторе. И просто в один момент началась тряска — мы поняли, что самолет падает», - рассказала она Life.ru.

Девушка отметила, что пассажиров несколько раз подкинуло буквально до потолка, хотя все в салоне были пристегнуты ремнями.

Во время удара молнии было видно яркую вспышку, после чего раздался оглушающий хлопок. Никто не мог понять, куда именно попала молния. Люди находились в неведении и стали паниковать, пытаясь узнать, что происходит, и как себя вести.

«Весь самолет молился. Люди плачут, дети плачут, все молятся. Кто-то уже смирился — мы смирились, что мы упадем, что мы разобьемся», - поделилась очевидица.