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В российском городе произошел взрыв газа

В многоквартирном доме города Изобильный Ставропольского края произошел взрыв бытового газа. Об этом пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

В российском городе произошел взрыв газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел около 14.30 по местному времени на улице Ленина. Пострадал 27-летний мужчина, погибших нет, все жильцы были эвакуированы.

«В результате взрыва несущие конструкции не нарушены, повреждены 15 квартир», — заявил собеседник агентства РИА Новости.

В эвакуированных квартирах проживают 35 россиян, в том числе шесть детей, их расселили в пункт временного размещения на базе местной гостиницы. Для технической оценки дома на место происшествия направлен мобильный комплекс «Струна-П».

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