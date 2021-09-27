В российском городе произошел взрыв газа

В многоквартирном доме города Изобильный Ставропольского края произошел взрыв бытового газа. Об этом пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

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Инцидент произошел около 14.30 по местному времени на улице Ленина. Пострадал 27-летний мужчина, погибших нет, все жильцы были эвакуированы.

«В результате взрыва несущие конструкции не нарушены, повреждены 15 квартир», — заявил собеседник агентства РИА Новости.