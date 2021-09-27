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Капитан спецназа ГРУ задержан за сексуальное насилие над военнослужащими

Lenta.ru
36 минут назад

Уголовные дела против командира роты спецназа ГРУ и его заместителя за сексуальное насилие над военнослужащими возбудили на Дальнем востоке. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщил правозащитник Владимир Осечкин.

Капитан спецназа ГРУ задержан за изнасилования подчиненных
Фото: Данила Егоров / КоммерсантъДанила Егоров / Коммерсантъ

По имеющимся в распоряжении «Лента.ру» документам, первый эпизод издевательств произошел в августе 2020 года — командир 78-й отдельной роты специального назначения майор Олег П. и его заместитель капитан Александр Е. проводили воспитательную беседу с ефрейтором и рядовым. В ходе этой беседы командир надел на черенок швабры медицинскую перчатку, и водил ею в области промежности ефрейтора и угрожал изнасиловать его ей.

Еще один эпизод датируется ноябрем 2020 года — майор требовал деньги с рядового на «нужды роты». Когда рядовой отказался, Александр П. приказал ему полностью раздеться. Командир и его зам избили рядового, связали его руки и привязали их к дереву таким образом, чтобы военнослужащий стоял с вытянутыми вверх руками. После этого майор палкой нанес не менее 10 сильных ударов по спине и ягодицам связанного, а потом угрожал прибить его половые органы к дереву строительным степлером.

Третий известный на данный момент эпизод произошел в январе 2021 года — майор избил рядового, а после этого изнасиловал его черенком от швабры с надетым на него презервативом.

На данный момент майор и капитан задержаны, им вменяют статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 132 («Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. По второй статье УК РФ наказание — вплоть до 10 лет лишения свободы. Дела были возбуждены 21 сентября 2021 года.

Известно, что оба военнослужащих женаты, у майора трое детей, у капитана — один.

Происшествия,Владимир Осечкин,ГРУ,Lenta.ru,
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