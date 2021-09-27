В Екатеринбурге обстреляли машину скорой

«В ночное время в отдел полиции 6 действительно обратились сотрудники бригады скорой помощи. Они сообщили о повреждении двери служебного автомобиля в виде вмятины. Как было получено повреждение обратившиеся пояснить не смогли», – подчеркнули в управлении МВД.