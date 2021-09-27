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Неизвестные обстреляли машину «скорой» в Екатеринбурге

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Ночью 25 сентября в Екатеринбурге неизвестные обстреляли резиновыми пулями автомобиль скорой помощи. Инцидент произошел в Компрессорном районе Екатеринбурга. После инцидента медики обратились в полицию, сообщили «ФедералПресс» в пресс-группе городского УМВД.

В Екатеринбурге обстреляли машину скорой
Фото: ФедералПресс /Полина ЗиновьеваФедералПресс /Полина Зиновьева

«В ночное время в отдел полиции 6 действительно обратились сотрудники бригады скорой помощи. Они сообщили о повреждении двери служебного автомобиля в виде вмятины. Как было получено повреждение обратившиеся пояснить не смогли», – подчеркнули в управлении МВД.

При этом в полиции отметили, что медики не стали подавать заявление на нападавших. Поэтому розыском стрелков никто не занимался.

Ранее в Ханты-Мансийском АО на врача-дерматолога напал муж его пациентки-мусульманки. Ревнивый супруг нанес медику черепно-мозговую травму и на него завели уголовное дело.

Происшествия,МВД,ФедералПресс,
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