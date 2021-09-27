Россиянин погиб после прыжка со скалы в шторм в Испании

Россиянин Данил Гагарин погиб, спасая подругу из Финляндии, которая прыгнула в море со скалы в испанской Торревьехе, несмотря на сильный шторм.
Инструктор по фитнесу Данил Гагарин, несмотря на шторм, отправился прыгать со скал вместе с женой и подругой из Финляндии. Иностранка первой решилась прыгнуть в море, однако выбраться сама не смогла. Девушку начало бить о камни, Гагарин попытался ее спасти, но погиб сам. Гражданка Финляндии также скончалась, сообщает Telegram-канал Shot.
Отец погибшего россиянина сообщил, что его сын был опытным спортсменом.
«Они спортсмены, сильные ребята – и он, и жена его. Они ходили на море, там есть один закуток, где можно в прилив, когда волны, там глубоко. Они там прыгали со скалы. У них подружка одна – инструктор по йоге. Она на мотоцикле мимо ехала, их увидела. А он только что вылез оттуда и рассказал, что «мы тут адреналин вырабатываем». Она сказала, что тоже хочет. Ей объясняли, что все это серьезно», – рассказал отец погибшего.
«Она уперлась и прыгнула, начала тонуть, там пена сплошная. Они смотрели, потом он спрыгнул к ней туда. Он ее почти вытащил на камень, но их накрыла волна – метра четыре, – с этого камня скинула и о скалу ударила», – добавил он.