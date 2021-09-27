Россиянин погиб после прыжка со скалы в шторм в Испании

«Они спортсмены, сильные ребята – и он, и жена его. Они ходили на море, там есть один закуток, где можно в прилив, когда волны, там глубоко. Они там прыгали со скалы. У них подружка одна – инструктор по йоге. Она на мотоцикле мимо ехала, их увидела. А он только что вылез оттуда и рассказал, что «мы тут адреналин вырабатываем». Она сказала, что тоже хочет. Ей объясняли, что все это серьезно», – рассказал отец погибшего.