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Тигр откусил палец ребенку в Крыму

Анна Безрукова
40 минут назад

В сафари-парке «Тайган» в Крыму 22-летняя мать решила поближе показать своему годовалому ребенку тигра и, несмотря на указанные границы безопасной зоны, поднесла мальчика к ограждению. Хищный зверь бросился на ребенка, схватил его за руку и откусил большой палец левой руки, сообщает Kp.ru со ссылкой на источник.

Тигр откусил палец ребенку в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«22-летняя мать поднесла своего годовалого сына за пределы барьера безопасности, к защитному ограждению, и тигр откусил ребенку большой палец левой руки», — уточнил источник издания.

Пострадавшему сразу же была вызвана скорая помощь. Медики обработали рану на месте и доставили мальчика в медучреждение.

«Была предоставлена медицинская помощь малолетнему с диагнозом "травматическая ампутация большого пальца левой кисти". Ребенок доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя», — отметил источник.

В полиции запустили проверку по факту произошедшего. Так же сотрудники органов опрашивают родителей мальчика, устанавливают причины игнорирования ими правил безопасности.

Крымский парк «Тайган» — один из самых крупных в Европе питомников крупных хищных кошек. Он находится в городе Белогорске, в 40 километрах от Симферополя. Там содержится примерно 60 львов, 40 тигров и много других видов животных. Парк зарабатывает на сафари, демонстрируя посетителям своих питомцев. Желающих посмотреть диких кошек находится много — особенно в туристический сезон.

Происшествия,Комсомольская правда,
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