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ФСБ задержала взяточников на вагоностроительном заводе «Роскосмоса»

Lenta.ruиещё 3
25 минут назад

ФСБ задержала нескольких взяточников, которые трудились на Усть-Катаевском вагоностроительном заводе (УКВЗ) «Роскосмоса» — они, по данным следствия, за деньги помогали коммерсантам заключать новые контракты и исполнять уже существующие. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

ФСБ задержала взяточников на УКВЗ
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

По версии следствия, пятеро сотрудников УКВЗ, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», с 2017 по 2021 годы получали взятки от коммерсантов за помощь в исполнении госконтрактов. Общая сумма ущерба — 1,5 миллионов рублей.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, задержанные — начальники цехов и их помощники. За полученные деньги они осуществляли не только общее покровительство, но и вносили в договорную документацию недостоверные сведения о стоимости поставляемой продукции, что вело к ущербу для УКВЗ и дополнительной прибыли для коммерсантов.

Летом 2021 года на эту схему обратило внимание управление ФСБ по Челябинской области. На данный момент возбуждены два уголовных дела — по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Происшествия,Роскосмос,УКВЗ им. С.М. Кирова,ФСБ,СКР,Lenta.ru,
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