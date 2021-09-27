В КБР ограничат походы в горы после трагедии на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии решили ужесточить правила восхождения на Эльбрус после трагедии с гибелью альпинистов. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков в своем Insragram-аккаунте по итогам совещания на базе Поисково-спасательной службы МЧС России.

Фото: Ксения Жаворонкова / Коммерсантъ Ксения Жаворонкова / Коммерсантъ

Так, Коков предложил разработать дополнительные ограничительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на обеспечение безопасности путешественников во время высокогорных походов.

Кроме того, глава региона поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.

Ранее 27 сентября спасатели спустили с вершины Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Сначала специалисты произвели спуск на высоту 5100 метров, затем транспортировка проводилась с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.