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В России решили ограничить походы в горы после гибели альпинистов на Эльбрусе

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

В Кабардино-Балкарии решили ужесточить правила восхождения на Эльбрус после трагедии с гибелью альпинистов. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков в своем Insragram-аккаунте по итогам совещания на базе Поисково-спасательной службы МЧС России.

В КБР ограничат походы в горы после трагедии на Эльбрусе
Фото: Ксения Жаворонкова / КоммерсантъКсения Жаворонкова / Коммерсантъ

Так, Коков предложил разработать дополнительные ограничительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на обеспечение безопасности путешественников во время высокогорных походов.

Кроме того, глава региона поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.

Ранее 27 сентября спасатели спустили с вершины Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Сначала специалисты произвели спуск на высоту 5100 метров, затем транспортировка проводилась с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. В результате происшествия погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Происшествия,МЧС,
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