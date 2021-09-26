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Драка со стрельбой произошла в баре в Москве

Свободная прессаиещё 1
33 минуты назад

В одном из баров российской столицы произошла драка со стрельбой.

Иностранцы открыли стрельбу в баре в Москве
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, компания иностранцев отмечала в заведении день рождения. За соседним столом сидели представители другой национальности.

В самый разгар празднования между двумя компаниями вспыхнул конфликт, в ходе которого противоборствующие стороны использовали ножи.

Кроме того, очевидцы утверждают, что слышали около пяти выстрелов.

В результате случившегося пострадал один человек. С ранением живота он был госпитализирован в одну из больниц Москвы. По факту драки возбуждено уголовное дело.

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

Ранее сообщалось, что в Сочи, в торговом центре «Моремол» охранники задержали двух мужчин после того, как конфликт между ними перерос в стрельбу.

Происшествия,РЕН ТВ,
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