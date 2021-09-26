Иностранцы открыли стрельбу в баре в Москве

В одном из баров российской столицы произошла драка со стрельбой.
Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, компания иностранцев отмечала в заведении день рождения. За соседним столом сидели представители другой национальности.
В самый разгар празднования между двумя компаниями вспыхнул конфликт, в ходе которого противоборствующие стороны использовали ножи.
Кроме того, очевидцы утверждают, что слышали около пяти выстрелов.
В результате случившегося пострадал один человек. С ранением живота он был госпитализирован в одну из больниц Москвы. По факту драки возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Сочи, в торговом центре «Моремол» охранники задержали двух мужчин после того, как конфликт между ними перерос в стрельбу.