В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о конфликте между гражданами на улице Малая Бронная поступило рано утром 25 сентября. Один из участников ссоры произвел выстрел из охолощенного пистолета, в результате был госпитализирован один человек.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

На месте были задержаны четыре гражданина и доставлены в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее массовая драка произошла на юго-востоке Москвы. В результате в отделение полиции были доставлены 10 участников конфликта, трое из них — местные жители. Нарушителей порядка привлекли по административной статье «Мелкое хулиганство» и назначили штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",
14
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители