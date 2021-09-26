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Пассажирский поезд сошел с рельсов в США

Елена Прошина
1 час назад

В американском штате Монтана поезд сошел с рельсов. В результате происшествия пострадали более 50 человек. По предварительной информации, есть погибшие, их точное число неизвестно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в США
Фото: ReutersReuters

Поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин в Монтане. На момент происшествия в нем было около 13 членов экипажа и 150 пассажиров.

Аманда Фрикел, координатор чрезвычайных служб округа Хилл, сообщила, что ранения получили гораздо больше, чем 50 человек. Согласно ее информации, как минимум один пассажир погиб. Всех живых граждан, как подчеркнула Фрикел, удалось эвакуировать с места крушения.

Телеканал CBS передает, что подтверждено как минимум три смертельных случая. Он ссылается на правоохранительные органы.

На место инцидента отправились спасатели из шести округов. В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пострадавших пассажиров готовы принять пять больниц.

В августе в Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали 50 человек, двое погибли. Столкновение произошло из-за ошибки машиниста одного из поездов. Он не остановил состав, хотя светофор давал красный сигнал. После аварии все пассажиры были эвакуированы спасателями.

Происшествия,МВД,CBS,New York Times,РИА Новости,
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