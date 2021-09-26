Пассажирский поезд сошел с рельсов в США

В американском штате Монтана при сходе поезда с рельсов более 50 человек пострадали, сообщает газета New York Times.

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Поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин в Монтане, в нем на момент аварии было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

"По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая", - говорится в сообщении телеканала CBS.