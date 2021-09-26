В самолет Екатеринбург-Сочи ударила молния

— Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы «провалились» и начали падать несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка, — сообщил собеседник портала E1.RU.