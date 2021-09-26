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В Ногинске бросили животных после взрыва газа в жилом доме

Мослента
43 минуты назад

Животных в жилом доме в Ногинске, где ранее в сентябре произошел взрыв газа, бросили. Об этом сообщила одна из пользовательниц Instagram.

В Ногинске бросили животных после взрыва газа в жилом доме
Фото: ТАССТАСС

«Жителей срочно эвакуировали. Без вещей, документов. Позже выяснилось, что в доме остались животные. Кошки сидят на окнах, собаки в квартирах», — написала она.

По словам девушки, животные остаются в квартирах 17 дней без еды и воды, а в МЧС не могут помочь животным.

«Хозяевам остается только наблюдать как их несчастные кошки сидят и с надеждой смотрят в окно», — заявила пользовательница сети.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в многоэтажном доме в Ногинске стало плохое обслуживание газовых труб. Генерального директора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование этого здания, задержали в среду, 15 сентября.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме Ногинска произошел 8 сентября, погибли восемь человек, еще 20 пострадали.

Происшествия,МЧС,
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