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В Сочи из-за ливней на федеральную трассу обрушился камнепад

Елена Прошина
36 минут назад

Ливни, обрушившиеся на регион Сочи 25 сентября, привели к камнепаду на трассе Джубга-Сочи. Дорога частично перекрыта. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ФКУ УПРДОР «Черноморье» сообщает ТАСС.

В Сочи из-за ливней на федеральную трассу обрушился камнепад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На трассе А147 Джубга-Сочи, (Головинка, Лазаревского район Сочи) произошел камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта. Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавших людей в результате камнепада нет. Транспорт не поврежден, сообщает ведомство. На месте происшествия работает спецтехника, устраняя последствия случившегося.

Днем ранее, 24 сентября, стало известно о надвигающихся на Сочи ливнях с грозами. Было объявлено экстренное предупреждение. 25 сентября прогноз сбылся. На время действия предупреждения закрыты для посещения местные пляжи.

Прошедшие ливни не повредили социальную инфраструктуру.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский, в городе идет восстановление железнодорожного сообщения. Из-за непогоды были задержаны 12 авиарейсов. По его данным, на некоторых автодорогах движение из-за ливней по-прежнему затруднено. Осадки привели к затоплению участка на федеральной автодороге А-147 в районе «Фара». На дорогах города работают более 100 единиц техники и более 160 человек, устраняя последствия ливней.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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