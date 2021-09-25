В Сочи из-за ливней на федеральную трассу обрушился камнепад

Ливни, обрушившиеся на регион Сочи 25 сентября, привели к камнепаду на трассе Джубга-Сочи. Дорога частично перекрыта. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ФКУ УПРДОР «Черноморье» сообщает ТАСС.

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«На трассе А147 Джубга-Сочи, (Головинка, Лазаревского район Сочи) произошел камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта. Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавших людей в результате камнепада нет. Транспорт не поврежден, сообщает ведомство. На месте происшествия работает спецтехника, устраняя последствия случившегося.

Днем ранее, 24 сентября, стало известно о надвигающихся на Сочи ливнях с грозами. Было объявлено экстренное предупреждение. 25 сентября прогноз сбылся. На время действия предупреждения закрыты для посещения местные пляжи.

Прошедшие ливни не повредили социальную инфраструктуру.