Очевидцы сняли на видео смерч над Джубгой

В курортном поселке Джубга, находящемся в 52 км от Туапсе, водители сняли на видео огромный смерч. Природное явление сформировалось над морем, сообщают «Вести Кубань».
На кадрах, снятых из автомобиля, видно, как в вышине сгустились тучи, возникла воронка. Вихрь кружил над побережьем 10 минут одновременно с дождем, а затем исчез.
«Похоже на торнадо», «Очень страшно», - прокомментировали очевидцы в соцсетях.
Передвижение смерчей на черноморским побережьем отслеживает аэромобильная группа МЧС России. Вблизи Джубги дежурит оперативная группа в составе 41 человек, 10 единиц техники на случай нештатной ситуации.