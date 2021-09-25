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«Очень страшно»: Исполинский смерч на Кубани попал на видео

Майк Габриелян
1 час назад

В курортном поселке Джубга, находящемся в 52 км от Туапсе, водители сняли на видео огромный смерч. Природное явление сформировалось над морем, сообщают «Вести Кубань».

На кадрах, снятых из автомобиля, видно, как в вышине сгустились тучи, возникла воронка. Вихрь кружил над побережьем 10 минут одновременно с дождем, а затем исчез.

«Похоже на торнадо», «Очень страшно», - прокомментировали очевидцы в соцсетях.

Передвижение смерчей на черноморским побережьем отслеживает аэромобильная группа МЧС России. Вблизи Джубги дежурит оперативная группа в составе 41 человек, 10 единиц техники на случай нештатной ситуации.

Накануне в Сочи объявили экстренное предупреждение о ливнях, грозах и смерчах над морем. Власти временно закрыли пляжи.

Сейчас в регионе идут сильные дожди. Начались подтопления, непогода повлияла и на спортивные мероприятия. Организаторы Формулы-2 официально отложили проведение первой спринтерской гонки на «Сочи Автодроме».

Происшествия,Видео,ГТРК "Кубань",
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