«Очень страшно»: Исполинский смерч на Кубани попал на видео

В курортном поселке Джубга, находящемся в 52 км от Туапсе, водители сняли на видео огромный смерч. Природное явление сформировалось над морем, сообщают «Вести Кубань».

На кадрах, снятых из автомобиля, видно, как в вышине сгустились тучи, возникла воронка. Вихрь кружил над побережьем 10 минут одновременно с дождем, а затем исчез.

«Похоже на торнадо», «Очень страшно», - прокомментировали очевидцы в соцсетях.

Передвижение смерчей на черноморским побережьем отслеживает аэромобильная группа МЧС России. Вблизи Джубги дежурит оперативная группа в составе 41 человек, 10 единиц техники на случай нештатной ситуации.

Накануне в Сочи объявили экстренное предупреждение о ливнях, грозах и смерчах над морем. Власти временно закрыли пляжи.