Появилось видео столкнувшихся российского и турецкого судов

Кадры с места столкновения российского сухогруза «Русич 10» и турецкого теплохода Tahsin İmamoğlu опубликованы турецким изданием Yeni Şafak.

На видео можно наблюдать стоящие на якорях российский и турецкий сухогрузы. На кадрах, снятых с дрона, видимых повреждений ни у одного из судов не видно.

Около 05.00 утра 25 сентября во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким судном аналогичного класса. По предварительным данным, озвученным владельцем российского судна компанией «Волжское пароходство, ЧП произошло из-за отказа рулевого управления у турецкого судна.

Известно, что «Русич-10» шел без груза из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. Экипаж российского сухогруза составляет 11 человек, все граждане России. Пострадавших в ходе инцидента нет. Поступления воды внутрь корпуса российского судна не зафиксировано. Разлив топлива не наблюдается.