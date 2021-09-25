В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Появилось видео столкнувшихся российского и турецкого судов

Елена Прошина
47 минут назад

Кадры с места столкновения российского сухогруза «Русич 10» и турецкого теплохода Tahsin İmamoğlu опубликованы турецким изданием Yeni Şafak.

На видео можно наблюдать стоящие на якорях российский и турецкий сухогрузы. На кадрах, снятых с дрона, видимых повреждений ни у одного из судов не видно.

Около 05.00 утра 25 сентября во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким судном аналогичного класса. По предварительным данным, озвученным владельцем российского судна компанией «Волжское пароходство, ЧП произошло из-за отказа рулевого управления у турецкого судна.

Известно, что «Русич-10» шел без груза из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. Экипаж российского сухогруза составляет 11 человек, все граждане России. Пострадавших в ходе инцидента нет. Поступления воды внутрь корпуса российского судна не зафиксировано. Разлив топлива не наблюдается.

Ранее береговая охрана Турции распространила сообщение о том, что российский сухогруз «Русич 10» и турецкий теплоход Tahsin İmamoğlu столкнулись в проливе Босфор. На место происшествия были направлены три спасательных катера и 14 буксиров.

Происшествия,Видео,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители